COVID: 16.806 NUOVI CASI E 72 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 2.5 PER CENTO

ROMA – Sono 16.806 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore (eri erano 15.085 e una settimana fa 13.764) su 679.462 tamponi (ieri 573.775 tamponi) con un tasso di positività stabile al 2,5% (-0,2% rispetto al giorno prima).

I decessi sono 72 (ieri 103) per un totale di vittime da inizio pandemia pari a 134.003. Aumentano anche i pazienti ricoverati che sono 5.298, ossia 50 in più di ieri, così come quelli in terapia intensiva che sono 698 (+12).

Il numero totale di casi da inizio pandemia è di 5.060.430. I dimessi/guariti sono 4.717.556 (+7.650 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 208.871 (+9.088). Di questi, 202.875 sono in isolamento domiciliare.

Anche oggi la regione con il maggior numero di casi è il Veneto (2.873), davanti a Lombardia (2.620), Lazio (1.810), Emilia Romagna (1.464) e Campania (1.271).