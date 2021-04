COVID: 16.974 NUOVI CASI E 380 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 5.3 PER CENTO

ROMA – In lieve crescita i casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono 16.974 contro i 16.168 di ieri. I tamponi sono 319.633 (ieri 334.766) ma il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era al 4,8%). In calo il numero dei decessi, 380 (ieri 469), per un totale di 115.937 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue, invece, il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 73 in meno (ieri -36), con 211 ingressi giornalieri, e sono ora 3.417, mentre i ricoveri ordinari sono 782 in meno (ieri -583), 25.587 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.722), seguita dalla Campania (+2.224), dalla Puglia (+1.867) e dalla Sicilia (+1.450). I contagi totali sono 3.826.156. In aumento i guariti, che sono 21.220 (ieri 20.251), per un totale di 3.200.196. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, -4.637 (ieri -4.560): i malati ancora attivi sono ora 510.023. Di questi, 481.019 pazienti sono in isolamento domiciliare.