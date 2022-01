COVID: 167.206 CASI E 426 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 15.2 PER CENTO

ROMA – Sono 167.206 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 190.514 di ieri; in calo anche i tamponi – 1.097.287 a fronte di 1.421.545 – per cui il tasso di positività risale al 15,2% (dal 13,4% di ieri).

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sempre nelle ultime 24 ore i morti sono stati 426 (ieri 468, riconteggi compresi), per un totale da inizio pandemia di 144.770. Il dato delle vittime, riferito a Sicilia, Campania e Abruzzo, tiene conto di 56 decessi complessivi avvenuti in giorni precedenti.

I ricoveri ordinari diminuiscono di 36 unità e diventano 20.001; le terapie intensive sono 1.665, in calo di 26 rispetto a ieri, con 123 ingressi del giorno (ieri erano stati 131).

I casi totali da inizio pandemia arrivano a 10.383.561. I dimessi/guariti sono 139.421 in più rispetto a ieri, per un totale di 7.522.210, mentre gli attualmente positivi diventano 2.716.581 (+27.319), di cui 2.694.915 in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia con 27.808, seguita da Veneto (19.820), Emilia Romagna (19.028), Lazio (14.987) e Piemonte (14.207).