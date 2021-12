COVID: 17.030 NUOVI CASI E 74 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 2.9 PER CENTO

ROMA – Sono 17.030 i nuovi casi Covid in Italia, a fronte dei 16.806 di ieri. Il tasso di positività sale da 2,5% a 2,9%, con tamponi. I decessi sono 74 (ieri 72), per un totale di 134.077 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda i ricoveri le terapie intensive sono 10 in più di ieri con 60 ingressi del giorno e salgono a 708, mentre i ricoveri ordinari sono 87 in più di ieri, in totale 5.385.

I tamponi effettuati sono stati 588.445 (ieri 679.462). I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono stati 5.077.445. I guariti, si legge nel report, ammontano oggi a 9.658 per un totale di 4.727.214.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+3.116), seguita da Lombardia (+2.809), Emilia Romagna (+1.633), Lazio (+1.493) e Campania (+1.327).