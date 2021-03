COVID: 17.083 NUOVI CASI E 343 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SCENDE AL 5.1 PER CENTO

ROMA – È in crescita la curva dell’epidemia in Italia con 17.083 nuovi positivi contro i 13.114 di ieri. Il tasso di positività però scende a 5,1%, con un numero di tamponi maggiori rispetto a ieri, 335.983 tamponi contro i 170.633 della precedente rilevazione. Sono in aumento di oltre 100 unità i deceduti, 343 contro i 246 di ieri, per un totale di 98.288. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento i ricoveri nelle terapie intensive con +38 (ieri +58), con 222 ingressi del giorno, per un totale di 2.327. I ricoveri ordinari aumentano di 458 unità, (ieri 474), per un totale di 19.570.

La Regione con più casi giornalieri è oggi la Lombardia con piu’ 3.762 nuovi positivi, seguita dalla Campania con (+2.046), dall’Emilia Romagna (+2.04), dal Piemonte (+1.609) e dal Veneto (+1.228). Il totale dei contagiati sale a 2.955.434. I guariti sono 10.057 (ieri 10.894) per un totale dall’inizio della pandemia di 2.426.150. Le persone attualmente positive sono registrano un incremento di 6.633 (ieri +1.966). I malati ancora attivi sono 430.996, di cui 409.099 in isolamento domiciliare.

