COVID: 17.246 NUOVI CASI E 522 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 10,7 PER CENTO

ROMA- Nuovo aumento dei casi di Covid 19 in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 17.246 a fronte dei 15.774 di ieri: in calo il numero dei tamponi (160.585 oggi, 175.429 ieri) per cui il tasso positivi/test sale al 10,7% (ieri era sceso a 8,9%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 522 (ieri 507), per un totale di 80.848.

