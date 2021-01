COVID: 17.533 NUOVI CASI E 620 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SCENDE AL 12,5 PER CENTO

ROMA – In lieve calo i nuovi casi di Covid in Italia. Sono 17.533 oggi, contro i 18.020 di ieri. Con 140.267 tamponi, 19mila più di ieri, tanto che il tasso di positività cala da 14,85 a 12,5%. In aumento invece i decessi, 620 oggi (414 ieri), per un totale di 77.911. Stabili le terapie intensive (ieri +117), 2.587 in tutto, con 187 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari crescono di 22 unità (ieri +117), e sono 23.313 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

