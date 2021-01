COVID: 18.020 NUOVI CASI E 414 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SALE AL 14,85 PER CENTO

ROMA – In lieve calo, complice il giorno post-festivo, il numero di nuovi casi Covid in Italia: sono 18.020 oggi, contro i 20.331 di ieri. I tamponi però sono 121.275, 57mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività schizza da 11,38% al 14,85%. Ogni cento tamponi fatti, quasi quindici risultano positivi. I decessi nelle 24 ore sono 414 (ieri 548), per un totale di 77.291.

Il trend in crescita si evidenzia anche dai ricoveri, che hanno smesso di calare, anzi: le terapie intensive sono 16 in più (ieri +2), e salgono a 2.587 totali, con 156 ingressi del giorno, e anche i ricoveri ordinari aumentano di 117 unità (ieri -221), 23.291.

Gli attualmente positivi sono 571.055, rispetto a mercoledì 2.343 in più, mentre i guariti e i dimessi in un giorno sono 15.659 per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.572.015

A livello regionale è ancora una volta il Veneto la regione con il maggior incremento, 3.596 nuovi casi in 24 ore. Altre sei regioni fanno registrare oltre mille casi: sono la Lombardia (2.799), l’Emilia Romagna (2.228), il Lazio (1.779), la Sicilia (1.435), la Campania (1.052) e il Piemonte (1.004)

Download in PDF©