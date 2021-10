ROMA – Salgono da 4 a 18 le Regioni classificate a rischio moderato, compreso l’Abruzzo. Secondo il report settimanale, solo 3 Regioni risultano classificate a rischio basso e sono Basilicata, Sardegna e Valle d’Aosta. Inoltre 13 Regioni riportano un’allerta di resilienza.

Balzo in avanti dell’incidenza settimanale dei casi di Covid e dell’Rt, il tasso di trasmissibilità.

A livello nazionale l’incidenza arriva a 46 casi di Covid per 100.000 abitanti (22/10/2021 -28/10/2021) rispetto ai 34 della scorsa settimana.

Nel periodo 6 ottobre – 19 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,83 – 1,16), appena al di sotto della soglia epidemica e in deciso aumento

rispetto alla settimana precedente quando raggiungeva il valore di 0,86. Sono i dati del monitoraggio Covid settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame della Cabina di regina.

“In forte aumento – si legge ancora nel report – il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (6.264 vs 4.759 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile (33% vs 33% la scorsa settimana). È stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47% vs 47%). Aumenta lievemente la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (20% vs 19%)”.

Iniziano a salire i ricoveri ordinari, mentre restano ancora stabili le terapie intensive.

“Aumenta e supera la soglia epidemica – si legge – l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=1,13 (1,07-1,19) al 19/10/2021 vs Rt=0,89 (0,84-0,93) al 12/10/2021)”. Il tasso di occupazione in terapia intensiva “è stabile al 3,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28/10). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 4,5%”.

Alla luce degli ultimi dati, l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale a 45; solo sette giorni fa era a 22. Pressoché stabili i ricoveri: il tasso di occupazione dei posti letto è al 5% per le terapie intensive e al 4% per l’area non critica.

ULTIMO BOLLETTINO IN ABRUZZO

Sono 98 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 93 anni, emersi dall’analisi di 3.501 tamponi molecolari e 10.998 test antigenici: il tasso di positività è pari allo 0.67%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 82.646.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.559. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78.430 dimessi/guariti (+37 rispetto a ieri).

54 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.594 (+60 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 21.186 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+31 rispetto a ieri), 21.020 in provincia di Chieti (+19), 19.798 in provincia di Pescara (+16), 19.837 in provincia di Teramo (+24), 681 fuori regione (+2) e 124 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 1.657 (+61 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 424 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.