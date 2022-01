COVID: 180.426 NUOVI CASI E 308 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 14.8 PER CENTO

ROMA – Sono 180.426 i nuovi casi Covid in Italia, in leggero calo rispetto ai 186.253 di ieri e soprattutto i 197.552 di sabato scorso: si conferma il rallentamento registrato questa settimana, segno che il picco potrebbe essere stato raggiunto.

I tamponi sono stati 1.217.830, 85mila in più, tanto che il tasso di positività cala dal 16,4% al 14,8%.

I decessi sono 308 (ieri 360), per un totale di 140.856 vittime dall’inizio dell’epidemia. Per il terzo giorno sugli ultimi quattro le terapie intensive sono in lieve calo, 2 in meno (ieri +11) con 141 ingressi del giorno, e scendono a 1.677, mentre i ricoveri ordinari sono 351 in pù (ieri +371), 18.370 in tutto.

I casi totali salgono a 8.549.450. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 120.609 (ieri 125.199) per un totale di 5.937.747, mentre gli attualmente positivi crescono di 72.019 (ieri +75.310 unità) arrivando al picco di 2.470.847. Di questi, 2.450.800 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 33.249 contagi, seguita da Campania (+19.788), Veneto (19.539), Emilia Romagna (17.755) e Piemonte (+14.350).