COVID: 186.740 NUOVI CASI E 468 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 13.4 PER CENTO

ROMA – I nuovi casi di Coronavirus sono 186.740, contro i 77.696 di ieri (che però era lunedì, quindi pochi tamponi e pochi casi) e soprattutto i 228.179 di martedì scorso, picco della quarta ondata e record di sempre. Con 1.397.245 tamponi, 800mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 15% al 13,4%.

In salita i decessi, 468 (ieri 352), nuovo record della quarta ondata ma con diverse decine di casi pregressi registrati solo oggi. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 144.343.

Tornano a crescere le terapie intensive, 9 in più (ieri stabili) con 130 ingressi del giorno, e salgono a 1.694, così come aumentano di 165 unità i ricoveri ordinari (ieri +235), 20.027 in totale.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 231.500, record di sempre (ieri 102.363), per un totale di 7.379.112. Per questo gli attualmente positivi calano per il secondo giorno di fila, -20.691 (ieri -25.049) e scendono a 2.689.166. Di questi 2.667.445 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 28.372 contagi, seguita da Veneto (+24.312), Piemonte (+18.656), Lazio (+17.165) e Campania (+16.380). I casi totali sono 10.212.621.