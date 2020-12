COVID: 19.037 NUOVI CASI E 459 DECESSI IN ITALIA, OLTRE 32MILA GUARITI

ROMA- Sono 19.037 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 2.028.354. Le vittime sono 459 (in tutto 71.359 da inizio emergenza). Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 32.324 (1.377.109 dall’inizio della pandemia).

I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 152.334 tamponi, circa 41mila in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività sale al 12,49%, oltre tre punti in più rispetto a ieri quando era al 9,3%

Sono 2.584 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un calo di 5 nelle ultime 24 ore nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 165. Secondo i dati del ministero della Salute nei reparti ordinari ci sono 23.402 persone ricoverate con sintomi, 668 in meno rispetto a ieri.

