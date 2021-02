COVID: 19.886 NUOVI CASI E 308 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 5.6 PER CENTO

ROMA – In netta crescita la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono quasi 20mila, per l’esattezza 19.886, mai così tanti dal 9 gennaio (ieri erano 16.424). In lieve aumento i tamponi, 353.704 (13mila più di ieri), che non basta però a compensare l’incremento di casi, tanto che il tasso di positività sale dal 4,8 al 5,6%.

I decessi sono 308 (ieri 318), per un totale di 96.974 vittime da inizio epidemia. Ancora in salita i ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (come ieri), con 178 ingressi del giorno, e salgono a 2.168, mentre i ricoveri ordinari crescono di 40 unità (ieri -78), 18.257 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con più casi è sempre la Lombardia, ormai in crescita evidente (+4.243), seguita da Campania (+2.385), Emilia Romagna (+2.090), Piemonte (+1.454) e Toscana (+1.374). I casi totali salgono così a 2.868.435. I guariti sono 12.853 (ieri 14.599), per un totale di 2.375.318. In crescita il numero delle persone attualmente positive, 6.710 in più (ieri +1.485), 396.143 in tutto. Di questi, sono 375.718 i pazienti in isolamento, 6.659 più di ieri.

