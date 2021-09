COVID-19: “L’ORIGINE DEL VIRUS”, ECCO IL LIBRO-INCHIESTA DEL GIORNALISTA PAOLO BARNARD

MILANO – Da domani in tutte le librerie italiane e dal 30 settembre in quelle britanniche, l’esplosivo libro-inchiesta L’origine del virus (176 pp, 14.90 €), firmato da Paolo Barnard in collaborazione con due luminari della scienza internazionale, il dottor Steven Quay (Usa, Stanford University e Harvard Massachusetts General Hospital) e il professor Angus Dalgleish (UK, St George’s University of London).

In un testo dal rigore scientifico assoluto, fondato su una ricerca e una ricostruzione tanto accurate quanto inquietanti, L’Origine del Virus rivela per la prima volta al pubblico che i letali segreti biologici del coronavirus, causa del Covid-19, era­no già noti alle autorità cinesi e ai virologi di Wuhan fin dai primissimi casi del limitato contagio al Wuhan Institue of Virology.

Il nuovo virus ha infatti caratteristiche di aggressività anoma­le ed estremamente patogene che sono state ottenute tramite tecniche di manipolazione genetica in la­boratorio (Gain of Function virale critica), per questo infetta e uccide con la facilità che abbiamo imparato a conoscere. Se queste verità (che il libro prova con evidenze molecolari inedite) fossero state rivelate subito, sarebbero state prese misure ben più drastiche e con largo anticipo e si sarebbero salvate innumerevoli vite umane.

Quay e Dalgleish sono stati coordinati Paolo Barnard lungo un’inchiesta durata oltre un anno che illustra anche gli esperimenti di virologia più estremi che non solo hanno dato origine alla peggior pandemia dall’influenza Spagnola, ma che minacciano il ripetersi di una catastrofe analoga in un futuro non distante. Infine gli autori includono le prove delle coperture messe in atto da alcuni scienziati americani e inglesi per stroncare una libera indagine sulle origini del Covid-19 per evidenti conflitti d’interesse.

Paolo Barnard, giornalista pubblicista, ha collaborato con la Rai per grandi inchieste e come opinionista con La7. Tra i suoi libri: Aiutami a morire (Interlinea), Perché ci odiano (Bur). A sua cura il volume a più voci Dall’altra parte. Tre grandi medici raccontano la loro malattia (Bur).

Steven Quay è uno dei più autorevoli ricer­catori medici e farmacologi al mondo, fonda­tore della Atossa Therapeutics di Seattle e già docente di Medicina alla Stanford University, nonché dirigente medico all’Harvard Massa­chusetts General Hospital. Ha assunto posi­zioni coraggiose sull’origine del virus dichia­randone esplicitamente la provenienza ed è stato per questo chiamato a testimoniare al Congresso degli Stati Uniti.

Angus Dalgleish è professore di Oncolo­gia presso l’Istituto di ricerca di malattie infettive e immunitarie della St George’s University of London e direttore del di­partimento di Oncologia della medesima università. Sue alcune scoperte fondamen­tali sull’HIV e di recente sull’origine della pandemia. Con il virologo Birger Sørensen e l’azienda norvegese Bionor ha sviluppato il vaccino anti COVID Biovacc-19.