COVID-19: MEDICI E INFERMIERI NON ANCORA VACCINATI, IN ITALIA SONO DECINE DI MIGLIAIA

L’AQUILA – Decine di migliaia tra medici e infermieri che in Italia non si sono ancora vaccinati contro il Covid-19.

Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, in Toscana, stando agli ultimi dati, sarebbero 13mila su 65mila, in Liguria 7mila, nel Lazio circa 10mila; in Emilia-Romagna, la situazione parla di 150mila nominativi da analizzare, con in prospettiva un 5 per cento di operatori non vaccinati, mentre la Lombardia, che non ha dati al momento, potrebbe ritrovarsi con un 10 per cento di vaccinati, idem per quanto riguarda la Puglia.