COVID-19: VIROLOGO SILVESTRI, “LOCKDOWN GENERALIZZATI NON HANNO PIU’ ALCUN SENSO SCIENTIFICO”

ROMA – “I lockdown generalizzati dovrebbero essere esclusi dal discorso politico-mediatico e soprattutto scientifico, punto”. Lo ha affermato il virologo Guido Silvestri in una intervista al Fatto Quotidiano.

Secondo Silvestri, i lockdown “hanno avuto un senso nella prima ondata, ma ora che abbiamo i vaccini e i farmaci antivirali dobbiamo smettere di considerare le chiusure come un’opzione possibile. I lockdown hanno costi economici, sociali e psicologici enormi, tali da renderli insostenibili se non per brevi periodi”.

“La variante Omicron – ha detto quindi il virologo – stando agli studi sudafricani, sembra trasmettersi più rapidamente della Delta ma è anche più lieve rispetto ad altre varianti del virus. La preoccupazione fine a sé stessa e il panico non servono quasi mai a nulla: è brutto quando vengono usati, a livello politico e mediatico, nella visione paternalistica secondo cui il popolo bue obbedisce quando è spaventato”.