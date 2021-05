COVID, 199 POSITIVI E UN DECESSO A LANCIANO: 1.650 VACCINAZIONI EFFETTUATE AL PALA MASCIANGELO

LANCIANO – Un decesso, 199 contagi, 8 classi e un asilo in quarantena.

E’ il bilancio covid registrato nelle ultime ore a Lanciano (Chieti).

Come si legge sul quotidiano Il Centro, a perdere la vita una donna C.N., 69enne, che lottava da due settimane. La 75esima vittima in città del virus.

Da qui le raccomandazioni anche del sindaco Mario Pupillo di fare attenzione e rispettare distanziamento e uso delle mascherine.

Notizie positive, in ogni caso, per quanto riguarda i vaccini, visto che al Pala Masciangelo dove sono state somministrate 1.650 vaccinazioni in tre giorni (560 sabato, 590 domenica e 500 ieri), si sono conclusi gli over 80 iscritti sulla piattaforma. Oggi si inizierà con gli over 70.