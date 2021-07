COVID: 2.455 NUOVI CASI E 9 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 1.3 PER CENTO

ROMA – Sono 2.455 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, con 190.922 tamponi, 20 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività passa dall’1% all’1,3%.

I decessi sono 9 (ieri 23), per un totale di 127.840 vittime dall’inizio dell’epidemia. Due posti in più nelle terapie intensive (ieri -6), con 11 ingressi del giorno, 153 in totale, mentre sono ancora in calo i ricoveri ordinari, 19 in meno (ieri -20), 1.089 in tutto.

I casi totali salgono così a 4.278.319. I guariti sono3.274 (ieri 1.079), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.109.579. Gli attualmente positivi tornano a calare, 800 in meno (ieri +1.051) e sono 40.900 in tutto, di cui 39.658 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (in lieve calo) con 381 nuovi positivi; seguono Sicilia e Lazio (+353), Veneto (+318), e Campania (+234).