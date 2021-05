COVID: 2.490 NUOVI CASI E 110 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 2.3 PER CENTO

ROMA – Ancora in calo la curva epidemica con i nuovi casi positivi che sono 2.490 nelle ultime 24 ore (ieri 3.995): pr trovare un numero così basso di positivi bisogna risalire al 5 ottobre scorso con 2.257 casi (quando però non venivano ancora comunicati i tamponi antigenici).

Il numero di deceduti è in lieve aumento, 110 (ieri 72) per un totale dall’inizio della pandemia di 125.335 vittime. Il numero di tamponi è pari a 107.481 (ieri 179.391), il tasso di positività è in lieve aumento passando dal al 2,2% di ieri al 2,3%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Prosegue anche il calo del numero dei ricoverati nelle terapie intensive, -28 (ieri -75). Gli ingressi del giorno sono 48, stesso dato di ieri. Anche il numero di persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari diminuisce, -211 unità. I dimessi guariti raggiungono la cifra di 3.792.898 dall’inizio della pandemia, oggi +7.032 unità; gli attualmente positivi sono 276.439 (-4.653). La regione oggi con più nuovi casi è la Campania con +401, seguita dalla Sicilia con +378, quindi Emilia Romagna con +315, Lazio con +292, Lombardia con +249, Toscana con +245.