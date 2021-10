COVID: 2.535 NUOVI CASI E 30 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 1.1 PER CENTO

ROMA – Sono 2.535 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore in Italia, contro i 3.725 di ieri.

Riduzione del numero dei tamponi, 222.385 (ieri 403.715), complice il week end, con un tasso di positività che sale all’1,1% (+0,2%).

In aumento i decessi, 30 (ieri 24), per un totale di 131.856 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Le terapie intensive sono in calo di 3 unità (ieri +3) e sono 338 con 16 ingressi del giorno, mentre sono in crescita i ricoveri ordinari, in rialzo da alcuni giorni: sono 106 in più (ieri +18) e 2.579 in tutto.

I guariti sono 2.626 in più per un totale di 4.537.210. Cala il numero degli attuali positivi: sono 74.654, (121 in meno rispetto a ieri). Di questi 71.737 sono in isolamento domiciliare. I casi totali, da inizio epidemia, sono 4.743.720.

La regione con più casi nuovi di contagio è la Sicilia (+443), seguita da Lazio (+386), Emilia Romagna (+362) e Campania (+253).