COVID, 2.697 NUOVI CASI E 70 MORTI IN ITALIA: OLTRE 660MILA TAMPONI

ROMA – Sono 2.697 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, rispetto ai 1.597 di ieri e soprattutto i 2.494 di martedì scorso.

In aumento su base settimanale dunque, ma molto contenuto rispetto al vero e proprio boom di tamponi, legati all’obbligo di green pass: ieri sono stati 662.000, nuovo record assoluto, il doppio rispetto a martedì scorso e 450mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività crolla allo 0,4% (ieri era allo 0,7%).

In aumento i decessi, 70 (ieri 44), per un totale di 131.655 vittime da inizio epidemia.

Ormai sembrano stabilizzarsi i ricoveri, con le terapie intensive che sono 3 in meno (ieri +9) con 27 ingressi del giorno e scendono a 355, mentre i ricoveri ordinari sono 5 in meno (ieri +42), 2.423 in tutto.

I casi totali sono 4.722.188. I guariti sono 4.442 (ieri 2.756), per un totale di 4.515.987. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 1.817 in meno (ieri 1.206), e sono 74.546. Di questi, sono in isolamento domiciliare 71.768 pazienti.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+412), seguita da Lazio (+326), Veneto (+294), Sicilia (+264) e Piemonte (+245).