COVID: 2.818 NUOVI CASI E 20 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 1.9 PER CENTO

ROMA – Sono 2.818 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore in Italia, contro i 4.526 di ieri, secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

I tamponi sono 148.725 (ieri 350.170) per un tasso di positività che sale all’1,9% (+0,6%). In calo invece il numero dei morti: oggi 20 contro i 26 di ieri per un totale, da inizio pandemia, di 132.120 vittime.

Cresce il numero dei pazienti che si trovano in terapia intensiva, +22 (ieri -4). Ora sono 364 in tutto con 33 ingressi giornalieri e continuano ad aumentare quelli ricoverati nei reparti ordinari: +109 contro i +47 di ieri per totale di 2.863 unità.

Aumenta il numero degli attuali positivi che passa a 83.722 (+1.274), di cui 80.495 in isolamento domiciliare. I pazienti dimessi o guariti sono 1.524 in più (ieri +2.432) per un totale di 4.558.491 persone.

Per quanto riguarda i nuovi casi di positività nelle regioni, il maggior numero di nuovi casi si registra nel Lazio (+445), seguito da Emilia Romagna (+407), Veneto (+362) e Campania (+354) e Sicilia (+295).