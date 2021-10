COVID: 2.938 NUOVI CASI E 41 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALL’1 PER CENTO

ROMA – Ancora in calo la curva epidemica in Italia, che dopo il temporaneo rialzo di ieri torna a scendere in modo chiaro: sono 2.938 i casi di oggi, contro i 3.235 di ieri e soprattutto i 3.804 di giovedì scorso, una riduzione di oltre il 20%. Con 297.356 tamponi, 4 mila meno di ieri, ma un tasso di positività comunque in lieve discesa all’1% (ieri era 1,1%).

I decessi sono 41 (ieri 39), per un totale di 131.198 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 12 in meno (ieri -18) con 24 ingressi del giorno, e scendono a 403, mentre i ricoveri ordinari sono 48 in meno (ieri -96), 2.824 in tutto.

I guariti sono 3.966 (ieri 5.245), per un totale di 4.473.903. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 1.074 in meno (ieri -2.052), e sono 87.173. Di questi, sono in isolamento domiciliare 83.946 pazienti. I casi totali sono 4.692.274.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+349), seguita da Campania (+328), Lazio (+300), Lombardia (+295) ed Emilia Romagna (+291).