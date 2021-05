COVID. 2.949 NUOVI CASI E 44 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALL’1.7 PER CENTO

ROMA – Oggi in Italia si sono registrati 2.949 nuovi casi di positivi al Covid contro i 3.351 di ieri ma con un numero inferiore di tamponi (164.495 contro 246.330). Il tasso di positività cresce (1,7% contro l’1,3%) rispetto a ieri.

Sono 44 le vittime (ieri 83) per un totale da inizio pandemia di 126.046 decessi. Si tratta del numero più basso registrato dallo scorso 15 ottobre, quando furono 43.

In calo i ricoveri sia in terapia intensiva (-34 a 1.061) che nei reparti ordinari (-209 a 6.591).

I guariti segnalati oggi sono 6.574 e in totale salgono a 3.851.661. Attualmente i positivi restano in 238.296, di cui 230.644 in isolamento domiciliare, 3.670 meno di ieri. Per quanto riguarda le regioni il maggior numero di nuovi casi si segnala ancora in Lombardia (458) seguita dalla Campania (385) dalla Sicilia (348) e dal Lazio (278).