COVID: 20.159 NUOVI CASI E 300 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 7.3 PER CENTO

ROMA – Diminuiscono i nuovi casi di covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore: sono stati registrati 20.159 positivi, contro i 25.735 di ieri, ma con meno tamponi eseguiti, 277.086 rispetto ai 354.480 della giornata precedente. Aumenta lievemente anche il tasso di positività che è del 7,3% rispetto al 6,7 di ieri. Calano i decessi: sono 300 nelle ultime 24 ore 101 in meno rispetto ai 401 di ieri, per un totale di 104.942 deceduti dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Aumentano anche i ricoveri nelle terapie intensive, 61 in più (ieri +23) con 232 ingressi giornalieri per un totale di 3.448. I ricoverati ordinari aumentano di 423 unità (ieri +203), 27.484 in tutto.

La regione con più positivi nelle ultime 24 ore è ancora la Lombardia con un aumento di 4.003 casi, l’Emilia Romagna (+2.448), la Campania (+1.810), il Lazio +(1.793), il Piemonte (+1.751). I casi totali salgono a 3.376.376. I guariti sono 13.526 (ieri 14.598) per un totale di 2.699.762. Il numero degli attualmente positivi aumenta di 6.219 unità (ieri +8.914), 571.672 in totale. Di questi 540.740 sono in isolamento domiciliare.