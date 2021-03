COVID: 20.396 NUOVI CASI E 502 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SCENDE AL 5.5 PER CENTO

ROMA – Sono 20.396 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. In aumento rispetto ai 15.267 di ieri, ma con circa 190mila tamponi in più, 369.375. Il tasso di positività infatti cala nettamente da 8,53% a 5,5%. In forte aumento i decessi, 502 (ieri 364): era dal 26 gennaio che non si superava quota 500 (allora furono 541). Le vittime totali sono 103.001.

E prosegue anche la netta crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 99 in più (ieri +75), con ben 319 ingressi giornalieri, mai così tanti da quando viene comunicato questo dato. In totale sono 3.256. Anche i ricoveri aumentano di 760 unità (ieri +820), 26.098 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+4.235), seguita da Campania (+2.656), Emilia Romagna (+2.184), Piemonte (+2.074) e Veneto (+1.901). I casi totali da inizio epidemia salgono a 3.258.770. I guariti sono 14.116 (ieri 15.807), per un totale di 2.619.654. In aumento il numero degli attualmente positivi, 5.758 in più (ieri -909), 536.115 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 507.761 pazienti.