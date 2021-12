COVID: 20.497 CASI E 118 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 2.9 PER CENTO

ROMA – Sono 20.497 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia (contro i 17.959 di ieri), mai così tanti dallo scorso 3 aprile quando i contagi furono 21.261. I tamponi sono 716.287 (ieri 312.828) con un tasso di positività in calo al 2,9% (-1,1%).

Quanto ai decessi, oggi 118 (ieri 79), ci avviciniamo tristemente ai numeri del 28 maggio scorso quando furono 126. Da inizio pandemia in Italia il totale delle vittime è ora di 134.669 unità.

Sempre in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 5 in più (ieri +20) con 76 ingressi del giorno, e salgono a 816, mentre i ricoveri ordinari sono ben 150 in più (+234 ieri), 6.483 in tutto.

I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 5.185.270. I guariti sono 11.777 (ieri 7.098) per un totale di 4.787.455. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 8.595 (ieri +5.339) che arrivano a 263.148. Di questi, sono in isolamento domiciliare 255.849 pazienti.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+3.993), seguita da Lombardia (+3.474), Lazio (+1.871), Piemonte (+1.791), Campania (+1.665) ed Emilia Romagna (+1.661).