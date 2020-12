COVID: 20.709 NUOVI CASI, SCENDE RAPPORTO TAMPONI-POSITIVI, MENO RICOVERI, SUPERATI 800MILA GUARITI

ROMA – Sono 20.709 i test positivi e 684 le vittime per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Scesa al 10% l’incidenza delle nuove persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati. Nello specifico i tamponi sono stati 207.143. Ieri l’incidenza era stata del 10.6%.

I guariti e dimessi superano quota 800 mila. Con l’incremento di 38.740 nelle ultime ore hanno raggiunto quota 823.335. Sono 3.616 i pazienti in terapia intensiva, 47 in meno rispetto a ieri. I ricoveri nei reparti ordinari sono 32.454, in calo di 357 rispetto a ieri.

