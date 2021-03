COVID: 20.765 NUOVI CASI E 207 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 7.6 PER CENTO

ROMA – Sono 20.765 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.067.486. Ieri i contagi sono stati 23.641. Sono invece 207 le vittime in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 99.785.

I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 271.336 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 355.024. Il tasso di positività è del 7,6%, in aumento di un punto rispetto al 6,6% di ieri

Ad oggi ci sono 472.862 attualmente positivi, in aumento di 7.050 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 2.494.839, con un incremento di 13.467 nelle ultime 24 ore.

Sono 2.605 i pazienti in terapia intensiva, 34 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, sono 161 (ieri erano 214). Nei reparti ordinari ci sono invece 21.144 persone, in aumento di 443 unità rispetto a ieri.

La Regione con più casi è sempre la Lombardia (+4.397), seguita da Emilia Romagna (+3.056), Campania (+2.560), Piemonte (+1.543) e Lazio (+1.399). I guariti nelle 24 ore sono 13.467 (ieri 13.984), per un totale di 2.494.839. Ancora in crescita il numero delle persone attualmente positive, che sale di 7.050 unità (il giorno prima +9.342), in tutto 472.862. Di questi, sono in isolamento domiciliare 449.113 pazienti.

