COVID: 20.884 NUOVI CASI E 347 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 5.9 PER CENTO

ROMA – È in netta crescita la curva dell’epidemia in Italia con 20.884 nuovi positivi contro i 17.083. Il tasso di positività è salito al 5,9% (ieri 5,1%) con ventimila tamponi in più, 358.884 (ieri 335.983). In aumento il numero dei deceduti, 347 (ieri 343), per un totale di 98.635. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento i ricoveri nelle terapie intensive con +84 (ieri +38), con 222 ingressi del giorno, per un totale di 2.411. I ricoveri ordinari aumentano di 193 unità (ieri 458 unità), per un totale di 19.763.

