COVID: 22.211 NUOVI CASI E 462 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 14,1 PER CENTO

ROMA – Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, le vittime sono invece 462.

Continua a salire il tasso di positività, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri. Sono stati 157.524 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive salgono per il secondo giorno consecutivo. Ad oggi sono 574.767, 4.871 in più rispetto a ieri. Anche il 31 dicembre si era registrato un aumento, ma di 5.501. Buon calo invece per i ricoveri ordinari, 329 (ieri -415), per un totale al momento di 22.822. In isolamento domiciliare sono 549.392 (ieri 544.190). Il totale di dimessi guariti è 1.479.988; i casi totali finora esaminati in Italia sono 2.129.376. Il totale di persone testate è pari a 14.941.976; il numero totale di tamponi finora eseguiti è di 26.756.131. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

