COVID: 23.649 NUOVI CASI E 501 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 6.6 PER CENTO

ROMA – Lieve calo del numero dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 23.649 a fronte dei 23.904 di ieri; in aumento i tamponi – 356.085 contro i 351.221 di ieri – per cui il tasso di positività scende al 6,6% (ieri 6,8%). In crescita il numero delle vittime: 501 oggi contro le 467 di ieri. In leggero calo la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 28.949, con un decremento di 231 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.681, meno 29 rispetto a ieri.

Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 244 contro i 283 di ieri. In isolamento domiciliare figurano 530.849 pazienti, più 1.231 rispetto a ieri. In crescita anche il numero degli attualmente positivi, 563.479 (+971), e dei dimessi/guariti, 2.933.757 (+20.712). Il numero totale delle vittime sale a 109.847, quello dei casi totali a 3.607.083: la regione che ne registra di più è ancora una volta la Lombardia (4.483), seguita da Piemonte (2.584), Puglia (2.369), Campania (2.258), Lazio (1.838) ed Emilia Romagna (1.809).