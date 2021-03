COVID: 23.696 NUOVI CASI E 460 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 6.8 PER CENTO

ROMA – Nuovo aumento dei casi di Covid-19 in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 23.696 nelle ultime 24 ore; lieve calo per il numero dei tamponi (349.472 a fronte dei 363.767 di ieri), con un tasso di positività che sale al 6,8% (dal 5,8% di ieri). I morti sono 460, lo stesso numero di ieri, per un totale di 106.799. I ricoverati con sintomi sono 28.424 (14 in meno di ieri), i pazienti in terapia intensiva 3.620 (32 in più, con 260 ingressi del giorno).

Anche oggi la regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (5.046), davanti a Piemonte (2.582), Emilia Romagna (2.070), Campania (2.068), Lazio (2.055) e Puglia (2.033). I casi totali salgono a 3.464.543. I dimessi/guariti di oggi sono 21.673, per un totale di 2.794.888, mentre gli attualmente positivi sono diventati 562.856 (+1.548). I pazienti in isolamento domiciliare sono 530.812, con un aumento di 1.530 unità rispetto a ieri.