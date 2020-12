COVID: 232 POSITIVI IN PROVINCIA DI TERAMO, AL VIA TEST RAPIDI NELLE FARMACIE SILVI

TERAMO – Sono 232 i positivi registrati ieri in provincia di Teramo, la più contagiata tra quelle abruzzesi.

I ricoverati ieri erano 219: 78 ad Atri (6 in Rianimazione), 45 a Teramo (13), 50 a Giulianova (3), 39 alla Rsa di bivio Bellocchio e 7 alla Oasi Madre Teresa di Pineto.

Dei 232 contagi, 40 hanno un’età inferiore a 19 anni.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, le farmacie di Silvi hanno intanto aderito all’accordo firmato dalla Regione per effettuare i test diagnostici rapidi. L’esame sarà gratuito e disponibile prima per gli studenti e per i loro conviventi, poi per i nonni anche non conviventi. Infine per gli addetti delle forze dell’ordine e gli operatori sanitari.

Il Comune ha messo a disposizione su richiesta, il Centro di Educazione stradale che si trova in zona Piomba nei pressi del Palasport. Per accedere occorre prenotarsi telefonando alla farmacia dove si intende fare il test (Comunale 085 9353375, S. Antonio 085 9156963, Laviano 085 930259, S. Stefano 085 9354410).

Download in PDF©