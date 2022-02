COVID: 24.408 NUOVI CASI E 201 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 10.5 PER CENTO

ROMA – Sono 24.408 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 42.081 di ieri ma soprattutto i 28.630 di lunedì scorso: un calo su base settimanale del 15%, rallentato rispetto al -30% della scorsa settimana.

I tamponi processati sono 231.766 (ieri 372.776) con il tasso di positività che scende dall’11,3% al 10,5%.

I decessi sono 201 (ieri 141): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 153.190. Calano ancora le terapie intensive 6 in meno (ieri -19) con 55 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 928, mentre tornano ad aumentare i ricoveri ordinari (ma il post-weekend e’ da sempre caratterizzato dalle poche dimissioni): 91 in piu’ (ieri -103), 13.375 in tutto.

I casi totali arrivano a 12.494.459. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 50.659 (ieri 63.492) per un totale che sale a 11.019.298. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 26.376 in meno (ieri -21.431), e scendono a 1.321.971. Di questi 1.307.668 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 3.121 contagi, seguita da Sicilia (+2.466), Campania (+2.320), Emilia Romagna (+2.111) e Piemonte (+2.047).