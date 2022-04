COVID: 24.878 NUOVI CASI E 93 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 17.9 PER CENTO

ROMA – Sono 24.878 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 56.263 di ieri e, soprattutto, dei 18.380 di lunedì scorso.

I tamponi processati sono 138.803 (ieri 326.211) per cui il tasso di positività sale dal 17,2 al 17,9%.

I morti di oggi sono 93 (ieri 79) per un totale di 162.781 da inizio pandemia.

I ricoveri ordinari diventano 10.050, ovvero 155 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive restano 416, come ieri, con 26 ingressi del giorno.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 26.738 (ieri 44.849) per un totale di 14.755.958 mentre gli attualmente positivi sono 1.549 in meno (ieri +11.920) per complessivi 1.242.600. Di questi, 1.232.134 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi oggi è l’Emilia Romagna con 3.403 seguita da Campania (2.939), Lazio (2.772), Lombardia (2.359) e Veneto (2.053).