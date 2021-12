COVID: 24.883 NUOVI CASI E 81 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALL’11.5 PER CENTO

ROMA – Sono 24.883 i casi positivi al Covid nelle ultime ore (ieri erano 54.762, il massimo dall’inizio della pandemia). I tamponi processati sono 217.052 (ieri il record di 969.752), con un’impennata del tasso di positività che sale all’11,5% (ieri 5,8%).

I decessi sono 81 (ieri 144) per un totale di 136.611 vittime dall’inizio della pandemia. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 328 in più di ieri, per un totale di 9.220, e delle terapie intensive: 1089 i pazienti (+18 rispetto a ieri) con 85 ingressi al giorno.

Il totale degli attuali positivi è di 516.839 (+16.373), di cui 506.530 isolamento domiciliare. Mentre salgono a 4.993.863 i pazienti dimessi o guariti dal covid (+8.428). I casi totali nel nostro Paese sono dunque 5.647.313.

La regione con l’incremento maggiore di casi è sempre la Lombardia con 4.581 positivi nelle ultime 24 ore. Seguono il Lazio con 3.665, la Toscana con 3.075, l’Emilia Romagna 2.921 e il Veneto con 2.093.