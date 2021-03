COVID: 24.935 NUOVI CASI E 423 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 7 PER CENTO

ROMA – Sono 24.935 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 23.059 di ieri. Con 353.737 tamponi, 15mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale ancora, e dal 6,2% arriva al 7%. Che ci sia un rallentamento nella crescita, tuttavia, lo conferma il fatto che per la prima volta da tre settimane il numero di casi è inferiore rispetto allo stesso giorno della settimana precedente (giovedì scorso furono oltre 25.600). In piena salita, invece, la curva dei decessi: 423 oggi (ieri 431), per un totale di 103.855 vittime da inizio epidemia.

Così come è ancora in crescita, anche se oggi in lieve frenata, il trend dei ricoveri, con 16 terapie intensive in più (ieri +61) e 249 ingressi del giorno, con il totale che arriva a 3.333. Aumentano di 177 unità anche i ricoveri ordinari (ieri +419), per un totale di 26.694. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è sempre la Lombardia (+5.641), seguita da Emilia Romagna (+2.531), Piemonte (+2.357), Campania (+2.223), Puglia (+2.082) e Lazio (+1.963). Il totale dei contagi sale a 3.306.711. I guariti sono 15.976 (ieri 19.716), per un totale di 2.655.346. Ancora in aumento il numero delle persone attualmente positive, 8.502 in più (ieri +2.893), che sono ora 547.510. Di questi, 517.483 sono in isolamento domiciliare.