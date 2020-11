COVID: 26.323 CASI E 686 DECESSI, RAPPORTO POSITIVI-TAMPONI SCENDE A 11,27 PER CENTO, CALO RICOVERI

ROMA – In significativo calo i nuovi casi di Covid in Italia: oggi 26.323 contro i 28.352 di ieri, e con un numero di tamponi superiore a quello di ieri, 225.940 contro 222.803. Il rapporto positivi-tamponi scende a 11,27% contro il 12,7% di ieri. Ancora alto il numero di decessi, 686, ma in numero inferiore a ieri, 827, per un totale di 54.363. Si conferma il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 385 (ieri 354 in meno) e scendono a 33.299, mentre le terapie intensive calano di 20 unità (ieri -64), e sono 3.76. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

