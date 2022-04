COVID: 27.214 NUOVI CASU E 127 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 15.6 PER CENTO

ROMA – Sono 27.214 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 18.389 di ieri e, soprattutto, gli 83.643 di martedì scorso.

I tamponi processati sono 174.098 (ieri 105.739) per cui il tasso di positività scende dal 17,4% al 15,6% (-1,8%).

I decessi sono 127 (ieri 79): il numero totale delle vittime dall’inizio della pandemia diventa 161.893.

Le terapie intensive salgono di 11 unità (ieri +8) e sono 422 in tutto con 38 ingressi del giorno; i ricoveri aumentano di 274 (ieri +182) per un totale di 10.214.

Il numero totale dei casi dall’inizio della pandemia è 15.758.002. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 35.763 (ieri 27.704) per un totale di 14.387.830. Gli attualmente positivi sono 8.564 in meno (ieri -9.195), 1.208.279 in tutto. Di questi 1.197.643 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi è il Piemonte con 3.579 contagi seguito da Campania (+3.250), Lazio (+2.740), Lombardia (+2.329) e Puglia (+2.232).