COVID: 3.190 NUOVI CASI E 20 MORTI, TASSO DI POSITIVITA’ AL 3.8 PER CENTO

ROMA – Sono oggi 3.190 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, in calo di 2.131 rispetto a ieri. Il numero di tamponi è oggi decisamente basso rispetto a ieri: 83.223 contro 167.161, e questo porta a un indice di positività pari al 3,8% contro l’1,17% di ieri.

In relazione al numero di decessi, da registrare che il dato reale di oggi è di 23 ma nel computo dall’inizio dell’epidemia va considerato che oggi la Regione Veneto ha rettificato il dato eliminando 3 casi comunicati nei giorni scorsi.

Quanto ai ricoveri, oggi si registra un incremento sia per quanto riguarda i reparti ordinari, passando dai 1.954 di ieri ai 2.070 di oggi, che per le terapie intensive, che salgono a 249 dalle 230 di ieri, con 25 ingressi (ieri 22). Il numero di persone attualmente positive in Italia è pari a 93.017 (ieri 91.350); quelle in isolamento domiciliare 90.698 (ieri 89.166).

La regione con il maggior numero di nuovi casi è oggi l’Emilia Romagna con 560, seguita dal Veneto con 460 e dalla Toscana con 452, quindi la Lombardia con 326, il Lazio con 292 e la Sicilia con 262.