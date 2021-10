COVID: 3.235 NUOVI CASI E 39 MORTI, POSITIVITA’ A 1.1 PER CENTO

ROMA- I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore sono 3.235, in crescita rispetto ai 2.466 di ieri ma anche, ed è la prima volta da oltre 40 giorni, rispetto ai 3.212 di mercoledì scorso. Con 301.773 tamponi, 21 mila in meno, tanto che il tasso di positività scende da 0,8% a 1,1%.

In calo invece i decessi, 39 (ieri 50), per un totale di 131.157 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue costante la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 18 in meno (ieri -4) con 24 ingressi del giorno, e scendono a 415, mentre i ricoveri ordinari calano di 96 unità (ieri -66), 2.872 in totale.

I casi totali sono 4.689.341. I guariti sono 5.245 (ieri 4.210), per un totale di 4.469.937. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 2.052 in meno (ieri -1.797), e sono 88.247. Di questi, sono in isolamento domiciliare 84.960 pazienti.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+449), seguita dal Veneto in crescita (+416), la Sicilia (+285), Lombardia (+288), l’Emilia Romagna (+281), la Campania (+272) e il Lazio (+245).