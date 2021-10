COVID: 3.794 NUOVI CASI E 36 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 0.7 PER CENTO

ROMA – È in crescita, ormai da qualche giorno, la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 3.794, contro i 3.702 di ieri ma soprattutto i 2.668 di giovedì scorso.

Un aumento sostanziale su base settimanale, trainato però dal boom dei tamponi per effetto dell’obbligo di green pass: oggi 574.671, quasi 90mila più di ieri e ben 250mila più di una settimana fa. Per questo il tasso di positività rimane molto basso, allo 0,7% (ieri 0,8%).

Per capire se l’aumento di questi giorni è solo attribuibile alla crescita dei test o siamo di fronte a una nuova ondata occorrerà aspettare qualche giorno.

I decessi sono 36 (ieri 33), per un totale di 131.724 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora sostanzialmente stabili i ricoveri: le terapie intensive che sono una in più (ieri invariate) con 22 ingressi del giorno, e salgono a 356, mentre i ricoveri ordinari sono 25 in meno (ieri +41), 2.439 in tutto.

I casi totali sono 4.729.678. I guariti sono 3.673 (ieri 4.544) per un totale di 4.524.204. Cresce lievemente il numero degli attualmente positivi, 82 in più (ieri -878), e sono 73.750. Di questi, sono in isolamento domiciliare 70.955 pazienti.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+446), seguita da Lazio (+431), Lombardia (+383), Campania (+355) ed Emilia Romagna (+294).