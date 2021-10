COVID: 3.908 NUOVI CASI E 39 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 0.8 PER CENTO

ROMA – Continua a crescere, sia pure gradualmente, la curva epidemica in Italia, come sta succedendo da alcuni giorni.

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 3.908 contro i 3.882 di ieri. In lieve aumento il numero dei tamponi, 491.574 (ieri 487.218) con un tasso di positivita’ che resta fermo a 0,8%.

I decessi sono 39 (come ieri), per un totale di 131.802 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Le terapie intensive scendono di 5 unità (ieri -13) e sono 338 con 20 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari, in rialzo da alcuni giorni, sono 12 in più (ieri +4) e sono 2.455 in tutto.

I casi totali sono 4.737.426. I guariti sono 3.579 (ieri 3.861) per un totale di 4.531.644. In rialzo il numero degli attualmente positivi, 287 (ieri -21) e sono 74.016. Di questi, sono in isolamento domiciliare 71.223 pazienti (ieri 70.943).

La regione con più casi odierni è il Veneto (+457), seguito da Campania (+448), Lazio (+423) e Lombardia (+390).