COVID: 30.798 NUOVI CASI E 153 MORTI IN ITALIA, TASSO POSIVITA’ AL 3.6 PER CENTO

ROMA – Sono 30.798 i nuovi casi di Coronavirus (ieri 16.213): era dal 21 novembre 2020, esattamente 13 mesi fa, che non si superava quota 30mila. Con anche però il boom dei tamponi: 851.865, 514mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 4,8% al 3,6%.

In aumento i decessi, 153 (ieri 137), il dato più alto finora di questa quarta ondata. Le vittime totali sono 135.931.

Prosegue anche la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 25 in più (ieri +21) con 96 ingressi del giorno, e tornano a superare quota mille, 1.012 in tutto, come non succedeva dal 31 maggio scorso, mentre i ricoveri ordinari sono 280 in più (ieri +375), 8.381 in totale.

I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 5.436.143. I guariti sono 16.189 (ieri 8.640) per un totale di 4.916.068. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 14.441

(ieri +7.428) che salgono a 384.144. Di questi, sono in isolamento domiciliare 374.751 pazienti.

La regione con più casi odierni resta ancora la Lombardia, in netta crescita (+8.292), seguita da Veneto (+4.716), Piemonte (+3.218), Campania (+2.297) e Lazio (+2.285).