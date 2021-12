COVID: 30.810 NUOVI CASI E 142 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 9 PER CENTO

ROMA – Sono 30.810 (a fronte dei 24.883 di ieri) i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore; in aumento anche i tamponi, 343.968 oggi contro i 217.052 di ieri, per cui il tasso di positività scende al 9 % (dall’11,5%).

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 142 (ieri 81), per un totale di 136.753 da inizio pandemia.

I ricoveri ordinari salgono a 9.723 (+503 rispetto a ieri), i pazienti in terapia inetnsiva diventano 1.126 (+37), con 100 ingressi del giorno (ieri erano stati 85).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia è di 5.678.112. I dimessi/guariti aumentano di 9.992 unità e superano quota 5 milioni (5.003.855) mentre gli attualmente positivi crescono di 20.665, raggiungendo i 537.504 (di cui 526.655 in isolamento domiciliare).

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 5.065; a seguire Piemonte (4.611), Emilia Romagna (3.482), Lazio (2.933) e Toscana (2.843).