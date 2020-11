COVID: 303 NUOVI CASI NEL TERAMANO, POSITIVI A QUOTA 4.524

TERAMO – Sono stati registrati 303 nuovi positivi al Coronavirus, ieri, in provincia di Teramo, con i positivi ora a quota 4.524. Di questi, 212 sono ricoverati in ospedale, di cui 18 in Rianimazione. Quattro inoltre i decessi: Leonetta Troiani, 92 anni di Arsita, Carmine Di Francesco, 97 anni di Montorio, Nicola Italiani, 68 anni di Atri e Aldo La Barbera, 73 anni di Teramo. Creati sei posti Covid al Pronto soccorso di Teramo con ambulatori mobili per i pazienti dubbi o positivi.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, all’ospedale Mazzini sono intanto stati attivati degli ambulatori mobili monoposto, a pressione negativa per ospitare i pazienti dubbi o positivi che arrivano al Pronto soccorso del Mazzini e non farli aspettare in ambulanza. Adesso, con i nuovi sei letti, il Pronto soccorso del teramano ospita 9 posti di osservazione breve.

A Roseto, alcuni cittadini che non erano nell’elenco si sono presentati al drive-in situato all’autoporto per fare il tampone.

“Non ho parole, i tamponi, ripeto, sono riservati a quei cittadini per i quali i medici di base hanno inoltrato la richiesta alla Asl”, ha precisato il sindaco, Sabatino Di Girolamo, presente ieri al drive-in.

