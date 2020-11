COVID: 34.767 CASI E 692 DECESSI IN ITALIA, FRENANO RICOVERI TERAPIA INTENSIVA, 10 IN UN GIORNO

ROMA – Sono 34.767 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa 2.500 meno di ieri, che portano il totale a 1.380.531. Secondo i dati del ministero della Salute è invece di 692 l’incremento delle vittime, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 49.261.

Frena l’incremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: secondo i dati del ministero nelle ultime ore sono “solo” 10 le persone entrate nei reparti di rianimazione, che portano il totale a 3.758. Superata invece la soglia dei 34mila ricoverati nei reparti ordinari: sono 34.063, con un incremento rispetto a ieri di 106 pazienti. Gli attualmente positivi sono invece 791.746, 14.570 in più in un giorno.

