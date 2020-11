COVID: 34 CASI A PESCARA, ANCORA AL PRIMO POSTO PER CONTAGI, 28 A L’AQUILA, I DATI

PESCARA – Tra le località abruzzesi con più nuovi casi di Coronavirus, in testa, ancora una volta, c’è Pescara, con 34 contagi recenti. Seguono Giulianova (31), Tortoreto (31) e L’Aquila (28). A Teramo i nuovi casi sono 23 e a Montesilvano 21.

Sono 532 in Abruzzo i nuovi casi di coronavirus accertati con i test delle ultime ore. Sono emersi dall’analisi di 4.410 tamponi: è risultato positivo il 12,06% dei campioni. Il dato è in linea con la media degli ultimi giorni: venerdì 510 nuovi casi (positivo il 12,16% dei tamponi), giovedì 570 (11,41%), mercoledì 623 (13,30%), martedì 536 (11,49%). Si registrano undici decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 879. Si registra un lieve calo del dato complessivo sui ricoveri, ma aumenta il numero dei pazienti in terapia intensiva. I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 99 anni. Dei nuovi casi, 241 riguardano la provincia di Teramo, 120 quella dell’Aquila, 91 il Pescarese e 50 il Chietino, mentre per trenta pazienti sono in corso verifiche sulla provenienza.

