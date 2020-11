COVID: 36 NUOVI CASI A L’AQUILA, ANCORA CITTA’ PIU’ COLPITA

L’AQUILA – Ancora una volta è L’Aquila la città abruzzese con il più alto numero di casi covid: sono 36 quelli accertati con i test delle ultime ore. Subito dopo ci sono Avezzano, 24 casi, Montesilvano, 21, e Pescara, 20.

I dati relativi alle due città adriatiche, che finora avevano fatto registrare numeri tutto sommato contenuti, dimostrano quanto il virus stia circolando anche nell’area metropolitana. Tra le altre località con più casi ci sono Isola del Gran Sasso (15), Celano (9), Teramo (8), Chieti (7), Bellante (6), Città Sant’Angelo (5) e Villalago (5). Dei 6.786 casi abruzzesi, 1.536 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+104 rispetto a ieri), 1.424 in provincia di Chieti (+31), 2.285 in provincia di Pescara (+53), 1.426 in provincia di Teramo (+54) e 52 fuori regione (+4), mentre per 63 (+6) sono in corso verifiche sulla provenienza.

